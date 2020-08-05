Тегеран, , 08:44 — REGNUM 4 августа заместитель председателя Совета министров и министр иностранных дел Боснии и Герцеговины Бисера Туркович встретилась и провела переговоры с послом Исламской Республики Иран в Сараево Махмудом Хейдари. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Туркович подчеркнула необходимость развития дружественных отношений между двумя странами в различных областях, высоко оценив поддержку со стороны Исламской Республики. Она также напомнила об эффективной роли иранского правительства и народа в поддержке народа Боснии и Герцеговины в трудные времена.

Туркович отметила, что народ Боснии и Герцеговины всегда будет ценить поддержку иранского народа. Глава МИД выразила надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в областях, представляющих интерес двух стран.

Хейдари рассказал об усилиях и мерах, предпринятых в последние годы для улучшения отношений между двумя странами, и призвал к дальнейшему сохранению и укреплению процесса расширения двусторонних отношений в будущем.