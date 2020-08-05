Киев, , 06:34 — REGNUM Украинские власти могут предложить создать в Донбассе свободную экономическую зону, заявил 4 августа первый президент Украины, полномочный представитель Киева в трёхсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала «112 Украина».

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне в этих областях», — сказал он.

По словам Кравчука, создание свободной экономической зоны якобы сможет обеспечить больше прав и возможностей для региона, а также позволит наделить местные власти большими полномочиями.

Добавим, Киев использует любые возможности, чтобы уклониться от взятых на себя обязательств по выполнению Минских соглашений. Так, в июле в офисе президента Владимира Зеленского заявили, что выборы в Донецкой и Луганской Народных Республиках возможны исключительно после восстановления Украиной контроля над границей с Россией.

Читайте также: Украина настаивает на проведении выборов в Донбассе по своим правилам

Читайте ранее в этом сюжете: Кравчук: Украина не отказывается от «формулы Штайнмайера»