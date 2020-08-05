Вашингтон, , 06:27 — REGNUM Глава министерства здравоохранения США Алекс Азар отправится на Тайвань с официальным визитом, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что это первая в истории США поездка министра здравоохранения на остров. Также Азар будет первым столь высоким представителем Вашингтона, который посетит Тайвань с 1979.

От Вашингтона на остров прибудет целая делегация, в которую помимо Азара войдут чиновники и эксперты министерства здравоохранения Соединенных Штатов.

«Исторический визит министра Азара укрепит партнерство США и Тайваня, а также расширит сотрудничество Соединенных Штатов и Тайваня в борьбе с пандемией COVID-19», — отмечает ведомство.

Также глава американского минздрава проведет переговоры с представителями властей острова.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июля Китай осудил возможную продажу Соединенными Штатами вооружения Тайваню. В китайском МИД заявили, что не исключают введения санкций против американской компании Lockheed Martin.

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