Москва, , 06:20 — REGNUM Российская компания «Межрегионтрубопроводстрой» не станет предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для завершения строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом 4 августа сообщил представитель компании.

«АО «МРТС» не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — цитирует РБК собеседника.

По его словам, компания не является собственником судна, и использует его по договору бербоут-чартера для работы над другими проектами.

Ранее баржу «Фортуна» называли в прессе одним из возможных «кандидатов» для завершения строительства газопровода. Сейчас, по данным портала Marine Traffic, она находится в немецком порту Росток.

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