Нью-Йорк, США, , 06:00 — REGNUM Власти Китая настроены сохранить работу консульств в США и не намерены прибегать к эскалации двухсторонних отношений, заявил 4 августа посол КНР в США Цуй Тянькай, выступая на ежегодном форуме по безопасности, организованном Аспенским институтом.

«Я думаю, что обвинения в адрес нашего консульства или любой другой нашей дипмиссии абсолютно беспочвенны, — сказал он. — Не мы начали это всё».

Цуй Тянькай добавил, что решение американских властей о закрытии консульства в Хьюстоне вызывает сожаление, однако Пекин заявил о встречных действиях по «дипломатическим соображениям».

Напомним, 21 июля 2020 года официальный представитель Госдепа США Морган Ортагус заявила, что Вашингтон принял решение о закрытии генконсульства Китая в Хьюстоне для обеспечения защиты интеллектуальной собственности и личной информации американцев.

МИД Китая в тот же день пообещал применить ответные меры, а 24 июля объявил о «зеркальной контрмере» — закрытии дипломатической миссии США в Чэнду.

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