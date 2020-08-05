Нью-Йорк, США, , 05:50 — REGNUM Расследовать утечки в СМИ конфиденциальных экспертных докладов о соблюдении санкций Совета Безопасности в отношении КНДР призвала российская сторона, сообщил 4 августа первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

«Сожалеем, что конфиденциальный доклад экспертов ООН по КНДР вновь попал в прессу, мы осуждаем такую практику, которая может иметь серьезные последствия», — написал он.

Как сообщает агентство Reuters, с аналогичным призывом к секретариату ООН обратился Китай. Там объяснили, что Пекин придерживается санкций в отношении Пхеньяна и продолжит поддерживать усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, однако конфиденциальные документы по этим вопросам не должны попадать в прессу.

Напомним, днём ранее в западных СМИ были опубликованы данные из доклада, составители которого утверждали, что КНДР продолжает развивать ядерное оружие.

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