Киев, , 05:40 — REGNUM Украинская националистка Ирина Фарион, бывшая депутатом Верховной рады, заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать. Провокационное заявление она сделала 4 августа в эфире «4 канала».

«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — сказала она.

Фарион добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации», и предложила дать им еще десять.

Добавим, экс-депутат Рады не единожды в провокационной манере заявляла о своих русофобских взглядах в украинских СМИ. В частности, в феврале 2020 года она заявила, что украинское государство может состояться только тогда, когда русскоязычное население страны будет молчать.

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