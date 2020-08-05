Киев, 5 августа 2020, 05:40 — REGNUM Украинская националистка Ирина Фарион, бывшая депутатом Верховной рады, заявила, что русскоязычные граждане Украины остались за гранью парадигмы страны, и призвала их уезжать. Провокационное заявление она сделала 4 августа в эфире «4 канала».
«Их историческая родина — Московия, я очень хочу, чтобы им там было комфортно. Упаковали манатки — и туда уехали», — сказала она.
Фарион добавила, что русскоязычным украинцам не хватило 30 лет для «украинизации», и предложила дать им еще десять.
Добавим, экс-депутат Рады не единожды в провокационной манере заявляла о своих русофобских взглядах в украинских СМИ. В частности, в феврале 2020 года она заявила, что украинское государство может состояться только тогда, когда русскоязычное население страны будет молчать.
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