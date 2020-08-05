Нью-Йорк, США, , 05:29 — REGNUM Соединенные Штаты намерены ужесточать санкции против Сирии для того, чтобы сменять власть в стране, сообщает газета The New York Times.

Согласно ее данным, официальные лица из Белого дома намерены вводить новые ограничения против Сирии. Эти санкции были включены и в военный бюджет Соединенных Штатов на 2020 финансовый год. При этом санкционное давление на Дамаск Вашингтон готов вести до смены власти в Сирийской республике.

Газета отмечает, что ряд экспертов сомневаются в эффективности такого подхода. По их мнению, один санкций для давления на Сирию недостаточно, так как оно лишь ухудшает жизнь населения, а не власти.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сервис обучения иностранным языкам Duolingo может отказать гражданам Сирии в предоставлении услуг из-за американских санкций. При этом руководство компании пытается добиться разрешение на предоставление коммерческих тестов гражданам Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за санкций США гражданам Сирии стало сложнее учить английский язык