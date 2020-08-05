Москва, , 04:31 — REGNUM Сократить расходы на содержание Государственной думы и Совета Федерации на 1,9 млрд рублей предложило министерство финансов России в обнародованной 4 августа «Методике расчёта предельных базовых бюджетных ассигнований федерального бюджета по государственным программам РФ и непрограммным направлениям деятельности».

В документе предлагается последовательно урезать расходы на Госдуму: в 2021 году на 2,9%, в 2022 году — на 4,5% и в 2023 году — на 2%. В результате с нынешних 13,1 млрд рублей за три года они могут сократиться до 12,4 млрд рублей.

Расходы на Совет Федерации в Минфине предлагают уменьшить в 2021 году на 3%, в 2022 году — на 4,6%, в 2023 году — на 2,4%. В результате финансирование может составить около семи миллиардов рублей ежегодно.

В этом же документе ведомство предложило увеличить расходы на деятельность президента России и его администрации до 14,8 млрд рублей в 2023 году.

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