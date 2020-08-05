Токио, , 04:31 — REGNUM В Японии использование китайской социальной сети TikTok из-за опасений, связанных с возможными утечками данных, приостанавливают администрации некоторых регионов. Об этом 5 августа сообщает газета Sankei.

В числе тех, кто уже приостановил действие ранее подписанных с TikTok соглашений о сотрудничестве и прекратил использование своих официальных аккаунтов — администрация соседней с Токио префектуры Сайтама и мэрия крупного портового города Кобе (префектура Хиого).

Администрации префектур Осака и Хиросима, у которых есть такие же соглашения о сотрудничестве, на данный момент пока продолжают использование своих официальных аккаунтов в социальной сети, но «внимательно следят за развитием ситуации вокруг TikTok».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что значительную часть суммы, вырученной от возможной продажи американского сегмента китайского сервиса TikTok, получит министерство финансов США. По словам Трампа, работа TikTok не будет ограничена в Соединенных Штатах, если её сегмент в США будет продан американской компании до 15 сентября 2020 года.

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