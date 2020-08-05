Якутск, , 03:37 — REGNUM Мэр Якутска Сардана Авксентьева считает, что подвергается информационным атакам после голосования против поправок в Конституцию РФ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Некоторые сайты день за днём продолжают передергивать факты. Да, я, может, и не самый лучший мэр в истории нашего города, но уж точно не самый худший, как пытаются обрисовать. Беспрецедентная ложь полилась на меня после голосования по Конституции. Это было ожидаемо. Не удивлюсь, если ещё и какое-нибудь уголовное дело заведут. Ничего, как говорил Уинстон Черчилль: «Вы никогда не достигнете пункта назначения, если будете останавливаться возле каждой лающей собаки, чтобы бросить в неё камень». Так что не обращаем внимания, работаем с удвоенной силой», — написала «чудо-мэр» Сардана Авксентьева в Instagram.

Подписчики поддерживают главу города, называя её «лучшим мэром»:

«Вы лучший мэр в истории Якутска! Верим, уважаем и поддерживаем!»

Не мало и тех, кто сравнивает мэра Якутска с бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом.

Как сообщало ИА REGNUM, общеизвестно, что Сардана Авксентьева проголосовала 25 июня против внесения поправок в Конституцию РФ.