Подгорица, 5 августа 2020, 03:32 — REGNUM Дискриминацией жителей Украины назвал решение черногорских властей отрыть свои границы для граждан России украинский консул в Черногории Михаил Шматов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Свое возмущение дипломат объяснил тем, что РФ, в отличие от Украины, незамедлительно предоставили данное разрешение. При этом, по словам Шматова, наибольшая часть туристов, посещающих эту балканскую республику, представлена украинскими гражданами.
Вместе с тем консул отметил, что решение черногорских властей в отношении РФ было «вопросом времени и экономической целесообразности». Шматов выразил надежду, что власти республики все-таки снимут запрет на въезд для жителей Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа власти Черногории объявили о решении открыть границы для России и Азербайджана без дополнительных условий.
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