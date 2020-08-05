Подгорица, , 03:32 — REGNUM Дискриминацией жителей Украины назвал решение черногорских властей отрыть свои границы для граждан России украинский консул в Черногории Михаил Шматов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Свое возмущение дипломат объяснил тем, что РФ, в отличие от Украины, незамедлительно предоставили данное разрешение. При этом, по словам Шматова, наибольшая часть туристов, посещающих эту балканскую республику, представлена украинскими гражданами.

Михаил Шматов «Я возмущен тем, что Россию сразу поместили в «зеленую» зону без всяких условий. Я напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногорию самым большим количеством туристов, имея по 13−14 бортов в неделю, находится в ограниченных правах».

Вместе с тем консул отметил, что решение черногорских властей в отношении РФ было «вопросом времени и экономической целесообразности». Шматов выразил надежду, что власти республики все-таки снимут запрет на въезд для жителей Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 августа власти Черногории объявили о решении открыть границы для России и Азербайджана без дополнительных условий.

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