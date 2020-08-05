Биробиджан, , 03:28 — REGNUM Избирательная комиссия Еврейской АО зарегистрировала на выборах губернатора региона четвёртого кандидата, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выдвинутый от «Единой России» врио губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн получил удостоверение кандидата.

Таким образом, из девяти выдвинутых кандидатов четыре прошли регистрацию, троим — избирком отказал в регистрации, документы ещё двух претендентов находятся на рассмотрении.

Прошли регистрацию, помимо Гольдштейна, Александр Крупский («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Борис Тихонов («Родина») и Роман Куземский («Патриоты России»).

Как сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования 13 сентября досрочные выборы губернатора состоятся также в Камчатском крае. Избирком региона допустил до финишной прямой выборов пять кандидатов. Для участия в выборах на Камчатке выдвигались 16 кандидатов, документы для регистрации подали восемь из них. Троим в регистрации отказано.