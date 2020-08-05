Москва, , 03:20 — REGNUM Заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о «пожаре до Владивостока» прокомментировал 4 августа председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ).

«Конечно, Россия ничего хорошего от дестабилизации ситуации в Белоруссии не получит, но и полыхать до Владивостока не станет», — цитирует РБК депутата.

По словам Калашникова, Москва заинтересована в хороших отношениях с Минском, и особенно это касается сотрудничества в военно-политической сфере. Поэтому заявление Лукашенко он посоветовал воспринимать как метафору.

Ранее Лукашенко выступил с посланием и заявил, что если ситуация в Белоруссии обострится еще сильнее, то «будет полыхать так, что до Владивостока будет тяжело». При этом он объявил, что задержанные на прошлой неделе в Белоруссии 33 гражданина России не собирались отправляться в другие страны, а были целенаправленно засланы в Белоруссию.

Читайте также: Депутаты Госдумы направляются наблюдать за выборами президента Белоруссии

Читайте ранее в этом сюжете: Лукашенко реагирует на информацию, которой его «кормят» – военный эксперт