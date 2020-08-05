Петропавловск-Камчатский, , 03:07 — REGNUM До финишной прямой выборов губернатора Камчатского края дошли только пять кандидатов, которых зарегистрировала избирательная комиссия, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Выдвигались для участия в выборах изначально 16 человек, документы в избирком для регистрации подали восемь. Прошли регистрацию только пять из них.

Как сообщили в избиркоме региона, документы Валерия Быкова (КПРФ), Андрея Лиходедова («Гражданская платформа) и Этибара Тагиева (самовыдвижение) были забракованы. Претенденты на пост губернатора Камчатки не смогли собрать в нужном количестве достоверные подписи местных депутатов в свою поддержку. При этом избирком давал кандидатам время для устранения замечаний. Но полностью исправить все недочеты они не смогли.

Таким образом, выбирать губернатора на досрочных выборах в единый день голосования 13 сентября жители Камчатского края будут из: Максима Близнюкова («Партия Роста»), Дмитрия Бобровского («Справедливая Россия»), Валерия Калашникова (ЛДПР), Александра Острикова («Патриоты России»), Владимира Солодова (самовыдвижение).

Как сообщало ИА REGNUM, 13 сентября в единый день голосования досрочные выборы губернатора также состоятся в Еврейской АО.