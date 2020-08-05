Рамалла , , 02:01 — REGNUM Палестина готова предоставить любую помощь Ливану в связи с произошедшими взрывами в Бейруте, сообщил палестинский президент Махмуд Аббас в официальном заявлении.

Также палестинский лидер выразил соболезнования всем пострадавшим и погибшим в ходе трагедии. Премьер-министр Палестины Мохаммед Иштайе подтвердил, что его страна готова оказать любую возможную помощь Ливану немедленно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту ливанской столицы произошел мощный взрыв. В результате происшествия погибли не менее 73 человек, еще более 3,7 тысяч получили ранения. По предварительной версии, причиной взрыва стало ненадлежащее хранение аммиачной селитры на складе.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп назвал взрыв в порту Бейрута «атакой»