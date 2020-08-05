Нью-Йорк, США, , 00:42 — REGNUM Ведущую роль в процессе ядерного разоружения должны играть Соединённые Штаты и Россия, заявил 4 августа посол Китая в США Цуй Тянькай на ежегодном форуме по безопасности в Нью-Йорке, организованном Аспенским институтом.

«У США и России крупнейшие ядерные арсеналы в мире, — сказал дипломат. — Им следует играть ведущую роль в международном ядерном разоружении».

Цуй Тянькай добавил, что переговоры США и России в сфере разоружения и соответствующие им договорённости важны с точки зрения международной стратегической стабильности, и выразил надежду на то, что стороны согласятся продлить действующее соглашение (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-3).

Ранее власти Китая обращались к США с призывом откликнуться на предложения РФ по СНВ-3.

Читайте ранее в этом сюжете: Пекин призвал Вашингтон откликнуться на предложения РФ по СНВ-3