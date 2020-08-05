Москва, , 00:22 — REGNUM Европейская комиссия предложила усилить свой целевой показатель по сокращению выбросов парниковых газов на 40% до 50 или 55% по сравнению с уровнем 1990 года в ближайшие 10 лет. Об этом сегодня для EURACTIV пишет в своей статье «ЕС может и должен сократить выбросы более, чем на 55% к 2030 году» Мирьям Вольфрум, директор по политическим вопросам европейского отделения международной организации «Проект по раскрытию углеродных выбросов» (CDP Europe — Carbon Disclosure Project), на сайте которой написано, сто CDP — «это некоммерческая благотворительная организация, которая управляет глобальной системой раскрытия информации для инвесторов, компаний, городов, штатов и регионов для управления их воздействием на окружающую среду. За последние 15 лет мы создали систему, которая привела к беспрецедентному участию в решении экологических проблем во всем мире».

Для чего ЕС нужно ускорение сокращения выбросов арниковых газов, достаточно очевидно. Увеличение отрыва Евросоюза от других стран по показателям углеродоёмкости технологий и товаров позволит ЕС более жестко использовать механизмы «углеродной» защиты своих рынков и продвигать свои технологии на рынки других стран, в том числе и России, в качестве стандартов «зеленой» экономики. Не вызывает сомнений, что в условиях нарастающей климатической истерии и форсированного создания институтов климатической юстиции, продвижение европейских технологий приобретёт директивный характер.

* * *

Постановка правильной цели на 2030 год существенно изменит нашу экономику и общество. Межправительственная группа экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК ООН) однозначно заявила, что глобальное потепление на 0,5 °C будет катастрофическим. Это может стоить мировой экономике до $15 трлн в результате дополнительного воздействия на климат. К последствиям также можно добавить повышение уровня моря на 10 см и увеличение вероятности отсутствия ледяного покрова Северного Ледовитого океана летом в 10 раз.

Но поскольку европейский частный капитал демонстрирует большую готовность к активным действиям, чем Еврокомиссия, ЕС может повысить уровень своих целей и показать, что его заявка на мировое лидерство в области «зеленой» экономики соответствует последним достижениям науки.

Почему увеличения сокращения выбросов от 50 до 55% не достаточно

В своей недавней статье международная Инициатива научно-обоснованных целевых показателей (Science Based Targets initiative — SBTi) показала, что выбросы должны падать ежегодно на 4,2% до 2030 года, чтобы ограничить потепление до 1,5 °C.

Основываясь на этом понимании, действия ЕС приведены в соответствие с задачами Парижского соглашения и целью ЕС по достижению климатической нейтральности, что позволит сократить выбросы как минимум на 55%, что является верхним показателем, предложенным Комиссией.

Такая цель сама по себе недостаточна для того, чтобы продемонстрировать мировое лидерство ЕС. Чтобы привести европейский целевой показатель на 2030 год в соответствие с новейшими выводами климатологии о необходимости ограничения потепления 1,5°C, потребуется либо увеличить целевой показатель сокращения выбросов к 2030 году на 20−30%, либо обеспечить гораздо более быстрое сокращение выбросов после 2030 года.

Европейские компании доказывают, что ставить перед собой более амбициозные цели вполне реалистично

Чтобы добиться этих показателей, и даже превысить их, Европейская комиссия должна более активно поощрять большее количество компаний устанавливать научно-обоснованные цели (SBT) по сокращению выбросов.

Цели компаний являются научно обоснованными, если они соответствуют выполнению Парижского соглашения. На данный момент SBTi одобрило цели более чем 200 европейских компаний, которые уже вносят вклад в достижение сокращений выбросов ЕС на 50−55% к 2030 году, что предлагается Еврокомиссией.

Если будут достигнуты только эти 200 целей, то будет обеспечено сокращение выбросов парниковых газов, эквивалентное 6% (250 млн тонн в CO 2 -эквиваленте) годового общего объема выбросов ЕС (4483 млн тонн в CO 2 -эквиваленте в 2017 году).

Среди этих 200 компаний производители цемента LafargeHolcim и HeidelbergCement, сталелитейный завод ThyssenKrupp и компания Scania, осуществляющая многотонные грузовые перевозки.

Ускоренное достижение показателей показывает масштаб и возможность для Европы усилить политические амбиции в области зеленой экономики, поскольку корпоративный сектор уже вовлечен в этот процесс.

Действия вышеуказанных компаний могут повлиять на достижение новой цели ЕС. И они показывают, что нынешнее предложение Комиссии слишком легко достижимо.

Например, более 70 компаний в Европе уже имеют цели, которые являются более высокими, чем предложение Комиссии ЕС. В эту группу входят некоторые из наиболее успешных предприятий Европы, такие как Mercedes-Benz, Unilever и AB InBev. Этот уровень амбиций эквивалентен целевому показателю от 60 до 65%

Крупные европейские компании в настоящее время демонстрируют большую готовность к лидерству, поэтому руководители ЕС должны ориентироваться на них для того, чтобы наверстать упущенное и использовать частный капитал, чтобы быстрее достичь своей цели.

В связи с появлением нового плана восстановления ЕС и его бюджета, сейчас обсуждается правильная политика, способствующая постановке более высоких целей. Согласно отчету CDP и Международной консалтинговой компании Oliver Wyman, до кризиса, вызванного COVID-19, компаниям необходимо было, по крайней мере, удвоить объем ежегодных капиталовложений в производство с низким уровнем выбросов углерода, если ЕС хотело достичь цели по созданию климатически нейтральной экономики.

Европейских компании, ставящие перед собой научно обонованные цели, планируют потратить на их достижение не менее €11 млрд. Если ЕС увеличит уровень сокращений выбросов парниковых газов к 2030 году и попросит ещё больше фирм включится в решении этой задачи, то это будет наилучшим способом восполнения существующего инвестиционного разрыва.

Читайте ранее в этом сюжете: Механизм «углеродной» защиты рынков ЕС не нашел поддержки в Баварии