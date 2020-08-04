Иерусалим, 4 августа 2020, 22:24 — REGNUM Гуманитарную и медицинскую помощь предложил Израиль Ливану, в столице которого прогремел мощный взрыв, передаёт 4 августа Kan.
Соответствующее предложение выдвинули израильский вице-премьер Бени Ганц и министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази.
Израильтяне, как отмечается в сообщении, предложили Ливану принять пострадавших от взрыва. Также ливанцам предложено израильское медицинское оборудование.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, более трёх тысяч человек пострадали в результате взрыва в Бейруте. Официальной версии ЧП пока не выдвинуто.
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