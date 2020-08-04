Доха, 4 августа 2020, 21:57 — REGNUM Партия полевых госпиталей направлена в Ливан в помощь пострадавшим от взрыва в Бейруте, передаёт 4 августа Al Jazeera.

Соответствующее решение принял катарский эмир шейх Тамим бен Хамад Аль Тани.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, порядка пяти сотен человек пострадали и 12 погибли в результате взрывов в порту Бейрута вечером 4 августа.

Причины ЧП пока не называются, версия теракта не рассматривается как основная.

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