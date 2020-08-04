Бейрут, , 21:27 — REGNUM Жена и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба находятся в числе пострадавших от взрыва, который прогремел сегодня, 4 августа, в порту Бейрута, передаёт Al Arabiya.

Также пострадало несколько советников Диаба. Взрывная волна докатилась до здания президентского дворца Баабда.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, порт Бейрута разрушен в результате взрыва. Пострадали сотни человек, погибли 12. Пока это ЧП не признано терактом.

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