Сыктывкар, , 21:18 — REGNUM Список претендентов на пот главы Коми сократился еще на одного человека — избирком отказал в регистрации представителю Партии возрождения России.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском избиркоме, 91 подпись, собранная за кандидата, была признана недействительной.

Ранее с предвыборной гонки из-за двойных подписей сошел представитель КПРФ.

Таким образом, на пост главы республики претендуют врио главы Владимир Уйба, предприниматель и муниципальный депутат Усинска от ЛДПР Андрей Никитин, глава Союза регби Коми Виктор Бетехтин от партии «Зеленая альтернатива» и член КПСС Сергей Пономарев.