Бейрут, , 21:14 — REGNUM Взрыв в порту Бейрута, произошедший вечером сегодня, 4 августа, рано называть терактом, сообщает Al Watania.

С таким заявлением выступил глава управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим, призвавший не спешить с выводами. Также он отверг версию о взрыве склада с пиротехникой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, прогремевший в Бейруте взрыв был таким мощным, что разрушил практически всю инфраструктуру порта. Число погибших достигло 12, сотни человек ранены.

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