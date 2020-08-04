Архангельск, , 20:45 — REGNUM Список претендентов на пост губернатора Архангельской области «похудел» — двое из восьми кандидатов не смогли собрать необходимое число подписей. Об этом ИА REGNUM сообщили в облизбиркоме.

По итогам проверки подписных листов и других документов так называемый «муниципальный фильтр» прошли шесть из восьми кандидатов. Они представили 189 или больше подписей депутатов из 21 района области.

В числе сошедших с предвыборной дистанции оказался известный в регионе защитник Шиеса, кандидат от «Яблока» Олег Мандрыкин. Основание для отказа ему в регистрации — подписи собраны не во всех муниципалитетах области. Кроме того, было выявлено 23 подписи лиц, которые поддержали выдвижение двух кандидатов одновременно.

В регистрации отказано и представителю «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными» Юрию Шевелеву — он собрал 119 подписей из 189 необходимых.

Таким образом, со сбором подписей справились шесть кандидатов: член «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Николай Вакорин, представитель ЛДПР Серей Пивков, кандидат от «Справедливой России» Ирина Чиркова, руководитель регионального отделения ОНФ Айман Тюкина и врио губернатора Александр Цыбульский.

«У пятерых из перечисленных выше кандидатов имеется незначительное количество недостатков в листах поддержки (от 1 до 6), которое связано с оформлением документов и задвоением подписей депутатов в листах поддержки. С учетом того, что каждый из перечисленных кандидатов представил в облизбирком дополнительные пять процентов подписей, то количества листов поддержки хватает для регистрации их в качестве кандидатов на предстоящих выборах губернатора Архангельской области. Не выявлены замечания к оформлению листов поддержки только у Александра Цыбульского», — сообщили в избиркоме.

Напомним, выборы губернатора Архангельской области состоятся 3 сентября.