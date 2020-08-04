Бейрут, , 20:29 — REGNUM Версию, согласно которой взрыв в ливанской столице прогремел на стоящем в порту корабле с пиротехникой, опроверг глава общей безопасности Ливана, 4 августа сообщает Al Jazeera.

По словам ливанского чиновника, взорвалась не пиротехника, а другие взрывчатые вещества.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, версию взрыва в порту Бейрута на корабле с пиротехникой, в результате которого погибло и пострадало множество людей, выдвинул ливанский министр здравоохранения.

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