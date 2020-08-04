Подгорица, , 20:13 — REGNUM Сербский национальный совет Черногории в 25 годовщину операции «Буря» («Oluja») организует поминальную службу по погибшим мирным жителям.

Поминальная служба пройдет в монастыре Острог 5 августа. Как сообщают организаторы, все будет проведено с соблюдением мер, предписанных национальным координационным советом по борьбе с заразными болезнями.

Напомним, что 4 августа 1995 года вооруженные силы Хорватии начали операцию под названием «Буря» против армии и населения республики Сербская Краина.

В Сербии операцию называют «крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны». В итоге республики Западная Босния и Сербская Краина со столицей в Книне перестали существовать. Из Хорватии бежали по разным оценкам до 250 тысяч краинских сербов, тысячи мирных жителей были убиты.

В Хорватии эту дату отмечают как день национальной гордости.

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