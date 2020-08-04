Рим, , 20:13 — REGNUM Доля граждан Италии, считающих, что Италия не должна покидать ни Евросоюз, ни зону евро, продолжает сокращаться и составляет в настоящее время 50,4%, таковы данные исследования Termometro Politico, опубликованные во вторник, 4 августа.

Всего неделю назад, по данным аналогичного опроса, этот показатель был на 1% выше.

За первое полугодие 2020 года число итальянских сторонников выхода из ЕС и (или) зоны евро выросло в полтора раза. В настоящее время 34,5% граждан выступают за то, чтобы покинуть и ЕС, и еврозону (за неделю показатель вырос на 2%).

4,7% респондентов выступили только за выход из ЕС, 7% — только за выход из зоны евро.

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