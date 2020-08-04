Бейрут, 4 августа 2020, 20:12 — REGNUM Мобилизацию врачей объявил минздрав Ливана после взрыва в столичном порту 4 августа.

В городе медучреждения работают в экстренном режиме. Сотни человек нуждаются в медицинской помощи.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, известно о десяти жертвах взрыва в порту Бейрута. Повреждение получило здание российского посольства в Ливане.

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