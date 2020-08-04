Бейрут, , 19:57 — REGNUM Взрывы в ливанской столице произошли на корабле с пиротехникой, находящемся в порту, сообщил 4 августа министр здравоохранения Ливана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в результате мощных взрывов в столице Ливана разрушена инфраструктура порта, повреждены дома. Пострадали сотни человек, известно о шести погибших.

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По словам одного из очевидцев, над городом взметнулся огромный огненный шар, а затем клубы дыма. Обрушились балконы домов, в высотных зданиях выбило стёкла.

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