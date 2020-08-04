Тюмень, , 19:25 — REGNUM Тюменский губернатор Александр Моор представил президенту России Владимиру Путину список кандидатур на пост губернатора Югры. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Александр Моор Kremlin.ru

Всего региональные отделения партий выдвинули восемь кандидатов. Из них губернатор выбрал пятерых. Среди них действующая руководитель Югры Наталья Комарова, а также спикер думы автономного округа Борис Хохряков, депутат Госдумы (ЛДПР) Евгений Марков, депутат думы Югры (КПРФ) Алексей Савинцев и депутат Госдумы («Справедливая Россия») Михаил Сердюк.

Из них Путин выберет троих кандидатов и предложит окружной думе. И в сентябре депутаты парламента ХМАО определят, кому возглавлять регион в течение ещё пяти лет.