Париж, 4 августа 2020, 19:08 — REGNUM Правительство Франции не будет ратифицировать соглашение об экстрадиции с Гонконгом после принятие нового китайского закона о национальной безопасности, 4 августа сообщает Agence France-Presse.
Согласно заявлению, французские власти считают закон о национальной безопасности противоречащим принципу «одна страна, две системы», на условиях которого Гонконг был возвращен Великобританией Китаю в 1997 году.
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