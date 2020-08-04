Париж, , 19:08 — REGNUM Правительство Франции не будет ратифицировать соглашение об экстрадиции с Гонконгом после принятие нового китайского закона о национальной безопасности, 4 августа сообщает Agence France-Presse.

«С учетом последних событий Франция… не ратифицирует соглашение о выдаче, подписанное 4 мая 2017 года» , — сказано в заявлении МИД Франции.

Согласно заявлению, французские власти считают закон о национальной безопасности противоречащим принципу «одна страна, две системы», на условиях которого Гонконг был возвращен Великобританией Китаю в 1997 году.

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