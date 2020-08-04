Вашингтон, , 18:56 — REGNUM Американские военные 4 августа провели очередной испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщает пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

Как уточняется, ракета была выпущена из шахты на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния, три её учебные головные части преодолели расстояние в 6750 километров и поразили цели в районе атолла Кваджалейн на Маршалловых островах в Тихом океане.

В Пентагоне отметили, что целью испытательного запуска была проверка надёжности систем ракеты.

Напомним, ракеты шахтного базирования Minuteman III были приняты на вооружение в Соединённых Штатах около 50 лет назад. В настоящее время американские военные ведут разработку новых ракет, которые, согласно планам, должны заменить Minuteman III к 2036 году.