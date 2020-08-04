Бейрут, , 18:37 — REGNUM Мощный взрыв прогремел в порту Бейрута, сообщает 4 августа Agence France-Presse.

О причине взрыва не сообщается, но известно, что он произошёл недалеко от места встречи бывшего премьер-министра Ливана Саида Харири с главой разведки и командующим армии страны.

В результате прогремевшего взрыва несколько близлежащих зданий получили повреждения. После взрыва начался пожар.

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Напомним, 29 июля на границе Ливана и Израиля произошло очередное обострение конфликта ливанской «Хезболлы» и израильской армии.

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