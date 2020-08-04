Рим, , 18:30 — REGNUM С 10 августа правительство Италии возобновит высылку нелегальных мигрантов в Тунис, сообщили в МВД страны во вторник, 4 августа.

Мигрантов будут отправлять чартерными рейсами, на борту каждого самолета будет находиться не более 40 пассажиров. Еженедельно планируется отправлять два рейса.

Такая практика существовала и прежде, но была приостановлена с момента начала эпидемии и введения в Италии режима общенационального карантина.

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После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками, и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.