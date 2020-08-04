Москва, , 18:21 — REGNUM Российский истребитель МиГ-31 перехватил иностранный самолёт-разведчик над нейтральными водами Баренцева моря. Об этом сообщили 4 августа в Национальном центре управления обороной России.

Отмечается, что российскими средствами контроля воздушного пространства над Баренцевым морем была обнаружена воздушная цель, приближавшаяся к государственной границе России. Для перехвата в небо был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по ПВО сил Северного флота.

По информации Минобороны, экипаж российского истребителя приблизился к воздушному объекту на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолёт радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 Королевских военно-воздушных сил Норвегии. После того, как самолёт-разведчик изменил свой курс, российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

Сообщается, что полёт российского самолета проходил строгом в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что за минувшую неделю вблизи российских границ было замечено 40 иностранных самолётов-разведчиков и семь беспилотников иностранных государств. Пять раз для предотвращения нарушения границы в небо поднимались истребители из состава дежурных сил ПВО.

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