Куала-Лумпур, , 18:19 — REGNUM Полиция Малайзии провела обыск в офисе телекомпании Al Jazeera в Куала-Лумпуре, 4 августа сообщил катарский телеканал.

По сообщению телеканала, в ходе обыска полицейскими были изъяты два компьютера. Ранее журналистов вызывали на допросы по поводу публикаций, которые власти Малайзии сочли нарушающими местный закон о СМИ.

Негативное отношение властей вызвали репортажи телеканала о нарушении прав беженцев-рохинджа в Малайзии на фоне общего карантина из-за эпидемии коронавируса.

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