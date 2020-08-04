Киев, , 17:59 — REGNUM Украина готова идти на ряд компромиссов в переговорах с Донецкой и Луганской Народными Республиками, в том числе предложить создание свободной экономической зоны в регионе. Об этом заявил 4 августа представитель Киева в трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук.

«Мы можем предложить рассмотреть вопрос о свободной экономической зоне», — отметил он в эфире телеканала «112 Украина».

Кравчук также отметил, что Киев не отказывается от «формулы Штайнмайера», предполагающей признание особого статуса Донбасса, но отметил, что открытым остаётся вопрос о том, как её имплементировать.

Кроме этого, экс-президент Украины высказал мнение, что положения Минских соглашений не следует отображать в конституции страны.

«Это вопрос основного закона, в котором определены все политические, социальные, экономические, национально-культурные — то есть стратегические вопросы, и туда нельзя вносить временные вопросы», — сказал он.

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