Белгород, , 17:53 — REGNUM Восемь партий предоставили полный пакет документов для регистрации единых списков кандидатов на выборах депутатов Белгородской областной думы седьмого созыва. Не выполнили необходимые формальности четыре избирательных объединения, сообщили 4 августа в региональной избирательной комиссии.

Приём документов на регистрацию списков кандидатов завершён. В выборах депутатов областной думы могут принять участие представители региональных отделений партий «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Патриоты России», «Новые люди», «За правду», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Справедливая Россия». Не предоставили документы отделения «Интернациональной партии России», «Коммунистической партии «Коммунисты России», «Российского общенародного союза», «Родины».

Выборы назначены на 13 сентября 2020 года. Жителям предстоит избрать 50 депутатов по смешанной системе.