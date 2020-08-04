Киев, , 17:05 — REGNUM Если бы парламентские выборы на Украине состоялись в ближайшее воскресенье, то наибольшее количество голосов было бы отдано за партию «Слуга народа» — 26,7%.

Соответствующие результаты соцопроса, проведенного социологической компанией «RTS», обнародованы сегодня, 4 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно полученным результатам, далее в рейтинге следуют «Оппозиционная платформа — за жизнь» — 21,8%, «Европейская солидарность» — 16,7% и партия «Батькивщина» — 6,9%.

Социологи отмечают, что на пороге прохождения в следующий состав Верховной рады Украины расположилась «Партия Шария» — 4,7% (избирательный барьер составляет 5%).

Рейтинг других политических партий распределился следующим образом: «Сила и честь» — 3,6%, «Гражданская позиция» — 2,8%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,5%, «Самопомощь» — 2,0%, «Свобода» — 1,9%, «Голос» — 1,7%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,1%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «За будущее» — 0,8%, «Национальный корпус» — 0,7%.

На вопрос о том является ли Украина, по мнению респондентов, по-настоящему независимым государством 51,8% опрошенных заявили, что Украина таким государством не является и находится под внешним управлением. Кроме того, 36,9% ответили на вопрос положительно и 11,3% затруднились дать свой ответ на этот вопрос. Кроме того, суммарно 61,3% опрошенных заявили о том, что не чувствуют себя в безопасности с учетом нынешней активности право-радикальных группировок, проведения ими незаконных акций, использования оружия, а также принимая во внимание последние случаи захвата заложников в Луцке и Полтаве. 35,7% ответили на данный вопрос положительно, еще 3,1% затруднились дать свой ответ.

61,2% опрошенных полагают, что нынешняя власть не в состоянии обеспечить безопасность гражданам Украины, положительно на этот вопрос ответили 33,3% опрошенных.

Организаторы опроса отмечают, что исследование общественного мнения проведено 1−3 августа методом CATI (computer-assisted telephone interviews), опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях страны. Для получения ответов респондентов была использована случайная генерация мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность — 3,000 респондентов. Статистическая погрешность: +/ — 2,5%.