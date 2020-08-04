Москва, 4 августа 2020, 16:59 — REGNUM Россия может пройти период восстановления экономики быстрее западных стран. Об этом 4 августа заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».
«Мы сейчас видим, как постепенно растёт индекс московской биржи, как постепенно выравниваются показатели наших предприятий, компаний и корпораций», — заявил Михайлов.
«В каком-то смысле позитив ощущается, и если эта вторая волна коронавируса, если её не спровоцируют лидеры крупнейших государств, не подтолкнут к внутренним ограничительным мерам на массовом межгосударственном уровне, то, по моему мнению, у нашей страны, у Российской Федерации, есть гораздо больше шансов выйти из этого кризиса с наименьшими потерями», — указал он.