Рим, , 16:52 — REGNUM Представители итальянской оппозиции во вторник, 4 августа, раскритиковали решение правительства продлить на четыре года полномочия глав спецслужб и тот порядок, в котором это продление было произведено.

Решение о продлении полномочий было почему-то включено в проект декрета правительства о продлении режима ЧС в Италии (до 15 октября), отметили представители партии Сильвио Берлускони «Вперед, Италия».

При этом с депутатами ничего подобного не согласовывали, поэтому премьер-министр Джузеппе Конте должен объясниться перед парламентом, ситуация, при которой в стране действует «правительство тайн», недопустима, полагают оппозиционеры.