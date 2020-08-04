Москва, , 16:51 — REGNUM Законопроект о скидках для студентов, обучающихся на контрактной основе, внесли в Госдуму депутаты фракции ЛДПР во главе с Василием Власовым, передает корреспондент ИА REGNUM 4 августа.

Вводится обязанность вузов предоставлять скидки по оплате обучения студентам, обучающимся по договорам об оказании платных образовательных услуг.

Если проект закона найдет поддержку у парламентского большинства, то скидку могут получить студенты, не имеющим академических задолженностей, дисциплинарных взысканий, успешно прошедшие промежуточную аттестацию за прошедший год обучения и так далее.

Порядок предоставления таких скидок будет осуществляться на основании утверждаемых вузами положений о предоставлении скидок по оплате обучения студентам-платникам.