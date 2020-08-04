Москва, , 16:35 — REGNUM Невысокое значение сферы услуг в России относительно западных экономик привело к тому, что эпидемия не оказала настолько сокрушительного эффекта на экономику в России. Об этом 4 августа заявил генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Конечно, у нас структура экономики такова, что сфера услуг занимает не очень большое место, а именно она проседает в первую очередь. Но, как говорил президент, не хотелось бы повторить ограничения, которые были. Поэтому, надеюсь, таких ограничений в таком объёме, каком они были весной этого года, не будет», — заявил Лепехин.

По его словам, делать окончательные выводы об эффективности противоэпидемических и антикризисных мер в тех или иных странах пока преждевременно.

«Мне кажется, что сейчас время для интерпретаций однозначных ещё не настало. Я смотрю заголовки, например, что в Швеции падение на 7% из-за того, что они не приняли меры против коронавируса, хотя всё совершенно наоборот. Падение всего на 7%, потому что они не присоединились к тем мерам, которые по всей Европе пошли», — отметил он.