Москва, , 16:26 — REGNUM Эпидемия коронавируса оказала комплексный эффект на экономики большинства стран. Об этом 4 августа заявил генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Понятно, что вроде бы на сферу услуг это влияет, но далеко не только. Мы видим, что главным негативным фактором является так называемый карантин, а карантин, в свою очередь, вызывает падение спроса населения, в первую очередь, конечно же, отложенный спрос на крупные покупки — например, на автомобили и не только. Пожалуй, 80%, если говорить о структуре потребления, семейной корзине», — заявил Лепехин.

«Понятно, что это повлияло на туризм, но не только малый бизнес это затронуло. Карантин коснулся всех предприятий, крупных в том числе. И, естественно, затронуло экспорт — поскольку затруднены коммуникации между государствами, то, конечно, колоссальный удар по всем государствам с достаточно высокой долей экспорта в экономике», — указал он.