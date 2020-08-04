Москва, 4 августа 2020, 16:24 — REGNUM Антироссийские демарши президента Белоруссии Александра Лукашенко только ухудшают его предвыборное положение, считает политические консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что, показав свою неприязнь к Российской Федерации, он тем самым убедит Запад не раскручивать против Белоруссии маховик санкций.
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