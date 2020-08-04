Москва, , 16:24 — REGNUM Антироссийские демарши президента Белоруссии Александра Лукашенко только ухудшают его предвыборное положение, считает политические консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Я понимаю, что до выборов Александр Лукашенко уже не может дать задний ход, — сказал Вассерман. — Но выборы в воскресенье. И я надеюсь, что после них он постарается разобраться, кто и почему советовал ему такое, что заведомо ухудшает его собственное положение. В том числе и предвыборное. Ведь поддерживают его не за красивые глаза. Поддерживают за то, что он с самого начала своей политической карьеры взял четкий курс на интеграцию Белоруссии с Российской Федерацией».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что, показав свою неприязнь к Российской Федерации, он тем самым убедит Запад не раскручивать против Белоруссии маховик санкций.

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