Москва, , 16:18 — REGNUM В настоящее время экономический кризис часто интерпретируют как следствие противэпидемических ограничений, однако такой вывод следует подвергнуть проверке. Об этом 4 августа заявил генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин на телеканале «Россия 24».

«Действительно, огромное количество событий произошло, и они, кстати говоря, связаны не только с коронавирусом. Мы видим, что одновременно произошло падение мировой цены на нефть и вообще на углеводороды», — заявил Лепехин.

«Отделить одно от другого достаточно сложно в тех экономиках, которые были ориентированы на экспорт. В какой степени больше влияние оказало падение мировой цены на нефть, например, чем коронавирус? Сейчас будет очень много информации для аналитики», — указал он.