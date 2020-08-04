Москва, , 16:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что, показав свою неприязнь к Российской Федерации, он тем самым убедит Запад не раскручивать против Белоруссии маховик санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Лукашенко надеется еще и на то, что, показав свою неприязнь к Российской Федерации, он сможет убедить всяких дальних зарубежников, что, мол, он готов действовать в их интересах, а также в надежде на то, что они не будут дальше раскручивать санкции против белорусской экономики, — сказал Вассерман. — Так вот это не сработает, потому что Белоруссия в качестве эффективного экономического субъекта этим людям не нужна. Им в принципе не нужны никакие конкуренты. Нужны только потребители их продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что сможет выкрутиться из непростой внешнеполитической ситуации.