Москва, 4 августа 2020, 16:15 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что, показав свою неприязнь к Российской Федерации, он тем самым убедит Запад не раскручивать против Белоруссии маховик санкций. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман объяснил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что сможет выкрутиться из непростой внешнеполитической ситуации.