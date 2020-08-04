Донецк,
4 августа 2020, 16:13 — REGNUM Предложенный Леонидом Кравчуком «подарок» не удовлетворит жителей республик Донбасса, они намерены быть свободными от Киева политически, а не ограничиваться статусом «свободной экономической зоны» в составе нынешней Украины, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 4 августа, комментируя высказывания первого президента Украины.
Митинг в Донецке
© ИА Красная Весна
Как сообщалось ранее, Кравчук, глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, заявил, что власти Украины в Донбассе готовы пойти на некоторые «компромиссы», в частности, предоставить региону статус особой экономической зоны, а также предусмотреть «особую систему управления» (но не предусмотренный Минскими соглашениями особый статус).
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«Председатель украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе, экс-президент Украины Леонид Кравчук посулил Донбассу статус свободной экономической зоны. Сомневаюсь, что этот «подарок» удовлетворит Донецкую и Луганскую народные республики — в них на каждом шагу последствия экономической блокады со стороны Киева, как и всей агрессивной политики Украины в отношении Донбасса и донбассцев.
Вот зоной, свободной от украинской политики, уверен, весь Донбасс стал бы с радостью. За это там и идёт борьба.
Так что пусть Леонид Кравчук рассуждает о том, на что Донбасс может рассчитывать, а на что нет, на какие компромиссы Украина сможет пойти, а на какие нет, — это всё заявления односторонние, не будучи принятыми другой стороной, они мало что значат.
Леониду Кравчуку не стоит забывать, что право иметь особый статус, что и было записано в Минских соглашениях, донбассцы завоевали. Кто, интересно, в угоду ему и Киеву будет менять документ, который стал результатом сложнейшего компромисса, достигнутого с участием президентов России и Франции и канцлера Германии? Не сам ли Кравчук пойдёт «перевоёвывать»?» — отметил Михаил Демурин.