Москва, , 16:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что сможет выкрутиться из непростой внешнеполитической ситуации, полагает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Весь этот комплекс ошибок мы наблюдали на примере Украины, — сказал Вассерман. — Но похоже, что Лукашенко искренне считает, что все эти кучмы с януковичами были дураки, а он хитрый и он выкрутится. Боюсь, что это проявление так называемой бенедиктинской скромности (когда считаешь себя умным, а всех остальных дураками) закончится так же, как и все предыдущие вариации на эту тему. А именно тем, что надеющийся обмануть тем самым создает возможность быть обманутым. Я не знаю, кто из советников Лукашенко подкидывает перекошенную информацию. Но я многократно видел, чем подобное кончается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, надеется на то, что его ядерный электорат никуда не денется, и теперь пытается перетянуть на свою сторону антирусское большинство.

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