Москва, 4 августа 2020, 16:08 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется на то, что сможет выкрутиться из непростой внешнеполитической ситуации, полагает политический консультант Анатолий Вассерман. Об этом он заявил 4 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Вассерман заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, надеется на то, что его ядерный электорат никуда не денется, и теперь пытается перетянуть на свою сторону антирусское большинство.
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