Москва, , 16:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко, по всей видимости, надеется на то, что его ядерный электорат никуда не денется, и теперь пытается перетянуть на свою сторону антирусское большинство. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил политический консультант Анатолий Вассерман.

«Российской Федерации сейчас лучше всего не реагировать на это (на антироссийские демарши Лукашенко — прим. ИА REGNUM) публично. Поскольку мотивы действий Александра Лукашенко вполне понятны, и он сейчас создал в общественном мнении своей республики такую обстановку, что любые слова, официально указывающие на его ошибку, будут восприняты как подтверждение его правоты. Я считаю, что Лукашенко сейчас повторяет ту же ошибку, которую до него делали два прежних президента Украины. Кучма и Янукович. А именно они, полагая, что их ядерный электорат, русское большинство граждан Украины, никуда от них не денется, пытались перетянуть на свою сторону антирусское большинство».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что против него направлены «ядовитые ковидные» стрелы.

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